Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Ротенберг раскрыл свой функционал в «Локомотиве»

    Директор департамента развития молодeжного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг рассказал о своих задачах.

    «Перед департаментом стоит много важных задач, но ключевыми являются две. Первая – подготовка футболистов, которые будут максимально соответствовать требованиям основной команды. А вторая задача – создание единой системы подготовки для всей структуры «Локомотива», включая молодeжную команду, Академию «Локо» и отделение «Перово».

    Мы хотим сделать современную единую структуру молодeжного футбола, и большое спасибо клубу, что поддержал эту идею и позволил приступить к еe реализации», – сказал Ротенберг.

    • Ротенберг выступал за «Локомотив», брал с клубом РПЛ.
    • На этой неделе сообщалось, что функционер может перейти на должность генерального директора «Локо».
    • Отец Ротенберга Борис владеет «Сочи».

    Новости по теме
    «Локомотив» сообщил, где проведет зимние сборы
    Тикнизян сделал выбор между футболом и сексом и нарвался на реакцию жены – ведущей «Матч ТВ» 1
    ЭСК РФС вынесла вердикт по фолу Пиняева на Клаудиньо в матче «Локомотив» – «Зенит» 9
    Источник: официальный сайт «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+