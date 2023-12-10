Ротенберг раскрыл свой функционал в «Локомотиве»

Директор департамента развития молодeжного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг рассказал о своих задачах.
«Перед департаментом стоит много важных задач, но ключевыми являются две. Первая – подготовка футболистов, которые будут максимально соответствовать требованиям основной команды. А вторая задача – создание единой системы подготовки для всей структуры «Локомотива», включая молодeжную команду, Академию «Локо» и отделение «Перово».
Мы хотим сделать современную единую структуру молодeжного футбола, и большое спасибо клубу, что поддержал эту идею и позволил приступить к еe реализации», – сказал Ротенберг.
- Ротенберг выступал за «Локомотив», брал с клубом РПЛ.
- На этой неделе сообщалось, что функционер может перейти на должность генерального директора «Локо».
- Отец Ротенберга Борис владеет «Сочи».
Источник: официальный сайт «Локомотива»