Ротенберг раскрыл свой функционал в «Локомотиве»

Директор департамента развития молодeжного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг рассказал о своих задачах.

«Перед департаментом стоит много важных задач, но ключевыми являются две. Первая – подготовка футболистов, которые будут максимально соответствовать требованиям основной команды. А вторая задача – создание единой системы подготовки для всей структуры «Локомотива», включая молодeжную команду, Академию «Локо» и отделение «Перово».

Мы хотим сделать современную единую структуру молодeжного футбола, и большое спасибо клубу, что поддержал эту идею и позволил приступить к еe реализации», – сказал Ротенберг.