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    • Романцев: «Смеюсь, когда современные футболисты жалуются на поля»

    Романцев: «Смеюсь, когда современные футболисты жалуются на поля»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев призвал современных игроков не жаловаться на поля.

    «Я улыбаюсь, когда слышу жалобы футболистов на качество газонов. Порой даже смеюсь. Вы посмотрите, какие сейчас зеленые и ровные поля. Раньше о таких даже мечтать было невозможно! Белой завистью завидую нынешним игрокам», – сказал Романцев.

    • Сейчас тренер занимает должность «наставника» в «Пари НН».
    • Романцев 9 раз приводил «Спартак» к чемпионству.
    • Также он тренировал сборную России, «Динамо».

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    Источник: RT

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    Сегодня, 00:09
    Комментарии1
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      Рейтинг: +641

      odessakmv 2 минуты назад

      это еще ничего, следующее поколение розовобутцевых будет возмущаться, что их вообще на поле заставляют выходить

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