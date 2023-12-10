Романцев: «Смеюсь, когда современные футболисты жалуются на поля»

это еще ничего, следующее поколение розовобутцевых будет возмущаться, что их вообще на поле заставляют выходить
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев призвал современных игроков не жаловаться на поля.
«Я улыбаюсь, когда слышу жалобы футболистов на качество газонов. Порой даже смеюсь. Вы посмотрите, какие сейчас зеленые и ровные поля. Раньше о таких даже мечтать было невозможно! Белой завистью завидую нынешним игрокам», – сказал Романцев.
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