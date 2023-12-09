Зенитовец Сергеев не собирается смотреть матч «Краснодар» – ЦСКА

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев не планируется завтра смотреть матч 18-го тура РПЛ «Краснодар» – ЦСКА.

По итогам игры «Зенит» может опуститься на 2-е место РПЛ, а в лидеры выйдут краснодарцы.

«Матч «Краснодар» – ЦСКА? Не буду смотреть футбол. Отпуск! Результат скажут.

Планы на Новый год? Домой, к родителям, как обычно», – сказал Сергеев.