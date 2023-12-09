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    • Зенитовец Сергеев не собирается смотреть матч «Краснодар» – ЦСКА

    Зенитовец Сергеев не собирается смотреть матч «Краснодар» – ЦСКА

    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев не планируется завтра смотреть матч 18-го тура РПЛ «Краснодар» – ЦСКА.

    • По итогам игры «Зенит» может опуститься на 2-е место РПЛ, а в лидеры выйдут краснодарцы.

    «Матч «Краснодар» – ЦСКА? Не буду смотреть футбол. Отпуск! Результат скажут.

    Планы на Новый год? Домой, к родителям, как обычно», – сказал Сергеев.

    • Игрок – уроженец Череповца.
    • У 28-летнего Сергеева в сезоне РПЛ 15 матчей, 5 голов, 2 ассиста.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 23:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5734

      Ziklop 3 минуты назад

      посмотреть как чадит родной завод!
      отдохни много не пей , а то восстановление будет тяжелое.

      0
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      Рейтинг: +13643

      Вомбат 4 минуты назад

      Уверен, что никто из зенитовцев смотреть эту игру завтра не будет. Ну разве что Семак. А у игроков отпуск. Причем, судя по их позорной игре во втором тайме (да и первый-то был так себе), этот отпуск у них наступил уже сегодня. Где-то в районе 20:00 по московскому времени.

      1
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      Рейтинг: +19654

      paracetamol 19 минут назад

      Смотреть не буду, мне похр, главное - отпускные пришли!

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