Зенитовец Сергеев не собирается смотреть матч «Краснодар» – ЦСКА

посмотреть как чадит родной завод!
отдохни много не пей , а то восстановление будет тяжелое.
Нападающий «Зенита» Иван Сергеев не планируется завтра смотреть матч 18-го тура РПЛ «Краснодар» – ЦСКА.
- По итогам игры «Зенит» может опуститься на 2-е место РПЛ, а в лидеры выйдут краснодарцы.
«Матч «Краснодар» – ЦСКА? Не буду смотреть футбол. Отпуск! Результат скажут.
Планы на Новый год? Домой, к родителям, как обычно», – сказал Сергеев.
- Игрок – уроженец Череповца.
- У 28-летнего Сергеева в сезоне РПЛ 15 матчей, 5 голов, 2 ассиста.