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    • Анчелотти пошутил, что ради 500 миллионов пошел бы в Саудовскую Аравию пешком

    Анчелотти пошутил, что ради 500 миллионов пошел бы в Саудовскую Аравию пешком

    Главного тренера «Реала» Карло Анчелотти спросили, готов ли он переехать в Саудовскую Аравию ради больших денег.

    «Гольфист Джон Рэм перешел в саудовский клуб за 500 миллионов долларов? Я бы пошел за такую сумму пешком, даже самолет не нужен.

    Шучу», – сказал Анчелотти.

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    Источник: официальный сайт «Реала»

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    Сегодня, 19:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1831

      Benifacto 5 минут назад

      а разве гольфисты не в одно жало играют? вокруг которых их команда подавателей клюшек и советов....первый раз слышу о команде гольфистов...или это как в велоспорте типо один спонсор одно бабло.....но тут Папо Карло походу переехал всех)

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      Рейтинг: +16

      nuidurakivyvse) 1 час назад

      Дошутится он.Саудиты предложат ему 500 миллионов минус стоимость билета на самолет.Пешком идти -долго его ждать.)))

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