Анчелотти пошутил, что ради 500 миллионов пошел бы в Саудовскую Аравию пешком

Главного тренера «Реала» Карло Анчелотти спросили, готов ли он переехать в Саудовскую Аравию ради больших денег.

«Гольфист Джон Рэм перешел в саудовский клуб за 500 миллионов долларов? Я бы пошел за такую сумму пешком, даже самолет не нужен.

Шучу», – сказал Анчелотти.