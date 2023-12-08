Анчелотти пошутил, что ради 500 миллионов пошел бы в Саудовскую Аравию пешком

а разве гольфисты не в одно жало играют? вокруг которых их команда подавателей клюшек и советов....первый раз слышу о команде гольфистов...или это как в велоспорте типо один спонсор одно бабло.....но тут Папо Карло походу переехал всех)
Главного тренера «Реала» Карло Анчелотти спросили, готов ли он переехать в Саудовскую Аравию ради больших денег.
«Гольфист Джон Рэм перешел в саудовский клуб за 500 миллионов долларов? Я бы пошел за такую сумму пешком, даже самолет не нужен.
Шучу», – сказал Анчелотти.
- Итальянца летом хочет назначить сборная Бразилии.