Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Виллиан Роша сфотографировался с дельфином – у игрока был конфликт с Соболевым

    Виллиан Роша сфотографировался с дельфином – у игрока был конфликт с Соболевым

    Защитник ЦСКА Виллиан Роша посетил дельфинарий и сделал фото с животным.

    Это произошло в Сочи, куда ЦСКА прибыл для подготовки к матчу 18-го тура РПЛ против «Краснодара».

    • В мае у Роши был конфликт с нападающим «Спартака» Александром Соболевым, которого болельщики называют Дельфином.
    • Соболев по ходу матча показал Роше неприличный жест и получил дисквалификацию.
    • Матч «Краснодар» – ЦСКА состоится 10 декабря.

    Новости по теме
    Виллиан Роша ответил, где безопаснее – в России или Бразилии 4
    Виллиан Роша рассказал, чем РПЛ лучше бразильской и португальской лиг
    Виллиан – о возможном уходе из ЦСКА: «Нет, никогда!» 5
    Источник: телеграм-канал ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:41
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1561

      PNZ1985 1 час назад

      Единственный вопрос к автору этой статьи, сколько ж тебе лет , ярый болельщик Пржеваль?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2265

      rac531 1 час назад

      И кому этот трусишка и ябедник теперь пойдет жаловаться на дельфина?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2219

      Таврида > rac531 1 час назад

      Когда Соболева, наконец, в дельфинарий сдадут, для опытов?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1830

      Дубина 1 час назад

      Клоун!! Роша одним словом.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5034

      шахта Заполярная 1 час назад

      Лучше бы он с пилоткой сфотографировался

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6975

      fakeid > шахта Заполярная 1 час назад

      с твоей?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25431

      bset > шахта Заполярная 1 час назад

      С твоей что ли?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5034

      шахта Заполярная > fakeid 58 минут назад

      Я пилотки не ношу, а вот у тебя знатная, айболит, палкавжопе сильно хвалили

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6975

      fakeid > шахта Заполярная 50 минут назад

      тыж сцышь, сидя на корточках, как и положено спартачу. гы-гы.

      2
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+