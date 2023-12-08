Виллиан Роша сфотографировался с дельфином – у игрока был конфликт с Соболевым

Единственный вопрос к автору этой статьи, сколько ж тебе лет , ярый болельщик Пржеваль?
Защитник ЦСКА Виллиан Роша посетил дельфинарий и сделал фото с животным.
Это произошло в Сочи, куда ЦСКА прибыл для подготовки к матчу 18-го тура РПЛ против «Краснодара».
- В мае у Роши был конфликт с нападающим «Спартака» Александром Соболевым, которого болельщики называют Дельфином.
- Соболев по ходу матча показал Роше неприличный жест и получил дисквалификацию.
- Матч «Краснодар» – ЦСКА состоится 10 декабря.