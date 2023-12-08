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    • «Монако» представил Головина в образе киногероя Вилли Вонки

    «Монако» представил Головина в образе киногероя Вилли Вонки

    Пресс-служба «Монако» обыграла скорый выход фантастического фильма «Вонка».

    Монегаски создали обложку картины с полузащитником Александром Головиным в образе главного героя Вилли Вонки.

    • «Вонка» – приквел картины «Вилли Вонка и шоколадная фабрика».
    • В этом сезоне у Головина 13 матчей в Лиге 1, 5 голов, 2 ассиста.
    • Александр – самый дорогой игрок «Монако» (30 миллионов евро).

    Картинка: соцсети «Монако»

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1250

      ARSteven89 49 минут назад

      С такой PR-изацией Головина от пресс-службы монегасков, кажется, что они готовят его на продажу, выставляя главным своим активом)

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