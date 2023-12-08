«Монако» представил Головина в образе киногероя Вилли Вонки

С такой PR-изацией Головина от пресс-службы монегасков, кажется, что они готовят его на продажу, выставляя главным своим активом)
Пресс-служба «Монако» обыграла скорый выход фантастического фильма «Вонка».
Монегаски создали обложку картины с полузащитником Александром Головиным в образе главного героя Вилли Вонки.
- «Вонка» – приквел картины «Вилли Вонка и шоколадная фабрика».
- В этом сезоне у Головина 13 матчей в Лиге 1, 5 голов, 2 ассиста.
- Александр – самый дорогой игрок «Монако» (30 миллионов евро).
Картинка: соцсети «Монако»