«Балтика» и «Рубин» сыграют в матче 18-го тура чемпионата России.
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- Игра состоится в воскресенье, 10 декабря.
- Встреча пройдет в Калининграде на стадионе «Ростех Арена».
- Начало – в 19:45 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч!Премьер».
- Игру будет транслировать «Лига Ставок».
Ставки на матч «Балтика» – «Рубин»
- победа «Балтики» – 2.60
- ничья – 3.17
- победа «Рубина» – 3.15
Источник: Бомбардир