«Астон Вилла» потребовала 128 миллионов за полузащитника сборной Бразилии

«Астон Вилла» не хочет продавать хавбека Дугласа Луиса, в котором заинтересован «Арсенал».

Клуб из Бирмингема готов отпустить ключевого игрока только за рекордные для АПЛ 110 миллионов фунтов (128 млн евро).

25-летний Луис – футболист сборной Бразилии (11 матчей).

В этом сезоне он провел за «Виллу» 23 игры, забил 6 голов и сделал 4 ассиста.

Рыночная стоимость полузащитника – 55 миллионов евро.

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