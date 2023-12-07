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Газизов ответил, понравился ли ему сериал «Слово пацана»

7 декабря 2023, 12:12
6

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Тема сериала «Слова пацана» относится к Казани, но и в Башкирии бывали такие моменты, не настолько радикальные, но они случались.

Я сам по национальности татарин, и в то время рос в Башкирии, но о казанских группировках знали не только у нас, но и по всей стране.

К сожалению, такие были времена. Жизнь многогранна, все бывает – тогда дети и подростки могли пойти по неправильному пути.

Мне посоветовали «Слово пацана», я посмотрел уже пять серий и мне понравилось. Да, люди могут выбрать неверную дорогу, но в этой кинокартине много и положительных героев.

Не мне решать, запрещать этот сериал или нет, но за весь его просмотр ничего провокационного не увидел. Главное, чтобы это не завело нашу молодежь, дескать, «так можно делать».

Все зависит от подачи, и ее разъяснение есть – в сериале показана невыдуманная история. «Бригада» тоже похожий сериал, поэтому его и «Слово пацана» можно посмотреть для общего развития и отдать дань памяти истории», – заявил Газизов.

  • Сериал Жоры Крыжовникова на этой неделе входил в топ-5 лучших на «Кинопоиске».
  • Власти Татарстана призвали запретить сериал из-за романтизации преступности.
  • Он состоит из 8 эпизодов.

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Источник: Sport24
Россия. Первая лига Динамо Мх Газизов Шамиль
Комментарии (6)
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Mirak92
1701943389
Да идите вы уже на х.й со своим заднеприводным сериалом. Это зашквар уже дикий. Осталось на продуктах печатать рекламу. И дол..ов ,по типу а-ля свидетелей иеговы ,по домам посылать!
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Solist345345
1701949431
Бл@ть, 9 из 10 новостей на бомбардире о каком-то там сериале. Я так понимаю, это один из вариантом раскручивания этого сериала. Обычно, чем больше хайпа, тем де₽ьмовее вещь.
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Руслан за Спартак
1701952568
А что футбол кончился и не о чем говорить тренерам и игрокам? Что сериал выше футбола? Офигели с этим сериалом. Молодежь сейчас посмотрев этот сериал начнет 90-е вам показывать, доиграетесь
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Ziklop
1702462199
стаи шакалов были во все времена и они есть сейчас, кто их покрывает? кто ими руководит? не надо сказок , что это они сами по себе, сериал не смотрел, наверное придётся немного глянуть, но смысл говна рекламируемого понятен! 50% убьют до 25 лет 40 %посадят, вопрос кому эта реклама нужна! да и все типо "пацаны" будут работать под ментами! 90 % шестерки легковнушаемые!
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