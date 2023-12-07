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    Газизов ответил, понравился ли ему сериал «Слово пацана»

    Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

    «Тема сериала «Слова пацана» относится к Казани, но и в Башкирии бывали такие моменты, не настолько радикальные, но они случались.

    Я сам по национальности татарин, и в то время рос в Башкирии, но о казанских группировках знали не только у нас, но и по всей стране.

    К сожалению, такие были времена. Жизнь многогранна, все бывает – тогда дети и подростки могли пойти по неправильному пути.

    Мне посоветовали «Слово пацана», я посмотрел уже пять серий и мне понравилось. Да, люди могут выбрать неверную дорогу, но в этой кинокартине много и положительных героев.

    Не мне решать, запрещать этот сериал или нет, но за весь его просмотр ничего провокационного не увидел. Главное, чтобы это не завело нашу молодежь, дескать, «так можно делать».

    Все зависит от подачи, и ее разъяснение есть – в сериале показана невыдуманная история. «Бригада» тоже похожий сериал, поэтому его и «Слово пацана» можно посмотреть для общего развития и отдать дань памяти истории», – заявил Газизов.

    • Сериал Жоры Крыжовникова на этой неделе входил в топ-5 лучших на «Кинопоиске».
    • Власти Татарстана призвали запретить сериал из-за романтизации преступности.
    • Он состоит из 8 эпизодов.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:12
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1089

      Mirak92 1 час назад

      Да идите вы уже на х.й со своим заднеприводным сериалом.
      Это зашквар уже дикий.
      Осталось на продуктах печатать рекламу.
      И дол..ов ,по типу а-ля свидетелей иеговы ,по домам посылать!

      2
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      Рейтинг: +1295

      Цугундeр > Mirak92 43 минуты назад

      Безумная реклама трешового дерьма. Осталось только "первые лица государства " подключить. Неимоверная рвота "на асфальте".

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