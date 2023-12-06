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    Черышев сказал, чего не хватает «Спартаку»

    Тренер Дмитрий Черышев порассуждал о проблемах «Спартака».

    «Мне кажется, «Спартаку» не хватает души внутри команды сейчас. От этой команды просят только одного – побед. Команда совершенно другая, клуб другой.

    Чтобы обрести эту футбольную атмосферу внутри клуба, нужна душа, нужен какой‑то своеобразный подход, чтобы было взаимопонимание как руководства, так и тренерского штаба с футболистами», – сказал Черышев.

    • «Спартак» занимает 7-е место в таблице РПЛ, набрав 27 очков в 17 турах.
    • В воскресенье москвичи проиграли «Ахмату» (1:2).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.12.2023 23:46
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