Черышев сказал, чего не хватает «Спартаку»

Тренер Дмитрий Черышев порассуждал о проблемах «Спартака».

«Мне кажется, «Спартаку» не хватает души внутри команды сейчас. От этой команды просят только одного – побед. Команда совершенно другая, клуб другой.

Чтобы обрести эту футбольную атмосферу внутри клуба, нужна душа, нужен какой‑то своеобразный подход, чтобы было взаимопонимание как руководства, так и тренерского штаба с футболистами», – сказал Черышев.