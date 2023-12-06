«Спартак» и «Крылья Советов» сыграют в матче 18-го тура чемпионата России.
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- Игра состоится в субботу, 9 декабря.
- Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».
- Начало – в 14:00 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч!Премьер».
- Игру будет транслировать «Лига Ставок».
Ставки на матч «Спартак» – «Крылья Советов»
- победа «Спартака» – 1.91
- ничья – 4.05
- победа «Крыльев Советов» – 4.07
Источник: Бомбардир