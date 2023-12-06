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    • Где смотреть матч «Спартак» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 9 декабря 2023

    Где смотреть матч «Спартак» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 9 декабря 2023

    «Спартак» и «Крылья Советов» сыграют в матче 18-го тура чемпионата России.

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    • Игра состоится в субботу, 9 декабря.
    • Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».
    • Начало – в 14:00 мск.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Крылья Советов»

    Ставки на матч «Спартак» – «Крылья Советов»

    Коэффициенты:

    • победа «Спартака» – 1.91
    • ничья – 4.05
    • победа «Крыльев Советов» – 4.07

    Источник: Бомбардир

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