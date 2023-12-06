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    Головина назвали российским волшебником

    Популярное издание о футболе Goal дало характеристики лучшим бомбардирам текущего сезона Лиги 1, в том числе российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину.

    «Российский волшебник «Монако» Александр Головин вернулся к своей потрясающей результативности. Он реализует свой огромный потенциал и ценник, создавая моменты и забивая голы, которые могут помочь команде в борьбе за места на вершине турнирной таблицы», – говорится в описании о Головине.

    • В нынешнем сезоне россиянин забил 5 голов и отдал 2 передачи в 13 матчах чемпионата Франции.
    • «Монако» набрал 27 очков по итогам 14 туров Лиги 1 и остается на третьем месте в турнирной таблице.

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    Источник: Goal

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