Головина назвали российским волшебником

Популярное издание о футболе Goal дало характеристики лучшим бомбардирам текущего сезона Лиги 1, в том числе российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину.

«Российский волшебник «Монако» Александр Головин вернулся к своей потрясающей результативности. Он реализует свой огромный потенциал и ценник, создавая моменты и забивая голы, которые могут помочь команде в борьбе за места на вершине турнирной таблицы», – говорится в описании о Головине.