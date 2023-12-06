Бывший гендиректор «Ювентуса» рассказал о лидерских качествах Роналду

Бывший генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта оценил значение нападающего Криштиану Роналду для игры итальянского клуба во времена его выступлений в Турине.

«Роналду был очень хорошим игроком и остается им сейчас, но прежде всего Криштиану – великий чемпион. Чемпион – тот человек, которому удается передать убеждения партнерам по команде.

Роналду был своего рода лидером команды, он был самым известным [лидером] и втягивал в игру остальных. Все было непросто, но Роналду не злил меня», – сказал Маротта.

Маротта был гендиректором «Юве», когда Роналду пришел в клуб. В октябре 2018-го он покинул пост.

Португалец играл в итальянском клубе с 2018 по 2021 годы.

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