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    • Бывший гендиректор «Ювентуса» рассказал о лидерских качествах Роналду

    Бывший гендиректор «Ювентуса» рассказал о лидерских качествах Роналду

    Бывший генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта оценил значение нападающего Криштиану Роналду для игры итальянского клуба во времена его выступлений в Турине.

    «Роналду был очень хорошим игроком и остается им сейчас, но прежде всего Криштиану – великий чемпион. Чемпион – тот человек, которому удается передать убеждения партнерам по команде.

    Роналду был своего рода лидером команды, он был самым известным [лидером] и втягивал в игру остальных. Все было непросто, но Роналду не злил меня», – сказал Маротта.

    • Маротта был гендиректором «Юве», когда Роналду пришел в клуб. В октябре 2018-го он покинул пост.
    • Португалец играл в итальянском клубе с 2018 по 2021 годы.

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    Источник: Goal.com

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