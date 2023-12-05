Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Смолов определил футбольную столицу России

    Нападающего «Динамо» Федора Смолова попросили назвать главный футбольный город России.

    – Где футбольная столица России: в Москве или Санкт-Петербурге?

    – А какие критерии?

    – Для каждого свои.

    – Действующий чемпион из Питера, а клубов больше из Москвы.

    – И все-таки, где футбольная столица?

    – В Москве.

    • Смолов помимо Москвы выступал по ходу карьеры в Екатеринбурге, Краснодаре.
    • В Европе Федор играл за «Фейеноорд» и «Сельту».
    • 33-летний футболист стоит 3 миллиона евро.

    Новости по теме
    Смолов сравнил сериалы «Слово пацана» и «Бригада»
    Реакция Смолова на погодные условия в матче ЦСКА – «Ростов» 1
    Смолов раскрыл имя новорожденной дочери
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.12.2023 23:42
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6944

      fakeid 1 час назад

      щас любитель бабушег промквас пояснит)

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+