Смолов определил футбольную столицу России

щас любитель бабушег промквас пояснит)
Нападающего «Динамо» Федора Смолова попросили назвать главный футбольный город России.
– Где футбольная столица России: в Москве или Санкт-Петербурге?
– А какие критерии?
– Для каждого свои.
– Действующий чемпион из Питера, а клубов больше из Москвы.
– И все-таки, где футбольная столица?
– В Москве.
- Смолов помимо Москвы выступал по ходу карьеры в Екатеринбурге, Краснодаре.
- В Европе Федор играл за «Фейеноорд» и «Сельту».
- 33-летний футболист стоит 3 миллиона евро.