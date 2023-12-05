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    Гвардиола поделился предчувствием, кто выиграет сезон АПЛ

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о чемпионских перспективах команды.

    «Сегодня чувствую, что мы выиграем сезон АПЛ. Если сыграем так же, как против «Ливерпуля», «Тоттенхэма», то снова выиграем сезон. Хотя, конечно, это непросто», – сказал испанец, чьи слова цитирует твиттер Фабрицио Романо.

    • «Сити» выиграл 5 из последних 6 сезонов АПЛ.
    • Гвардиола в клубе с 2016 года.
    • В прошлом сезоне манчестерцы оформили требл.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.12.2023 16:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6658

      AtticusFinch 8 часов назад

      Мс Бавария ПСЖ и Зенит - это надолго)))ресурсы соперников просто смешны)))

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