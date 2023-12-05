Гвардиола поделился предчувствием, кто выиграет сезон АПЛ

Мс Бавария ПСЖ и Зенит - это надолго)))ресурсы соперников просто смешны)))
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о чемпионских перспективах команды.
«Сегодня чувствую, что мы выиграем сезон АПЛ. Если сыграем так же, как против «Ливерпуля», «Тоттенхэма», то снова выиграем сезон. Хотя, конечно, это непросто», – сказал испанец, чьи слова цитирует твиттер Фабрицио Романо.
- «Сити» выиграл 5 из последних 6 сезонов АПЛ.
- Гвардиола в клубе с 2016 года.
- В прошлом сезоне манчестерцы оформили требл.