Назван диагноз защитника «Реала» Карвахаля

Правый защитник «Реала» Даниэль Карвахаль выбыл из строя до конца года.

В субботу его заменили в перерыве матча с «Гранадой» (2:0) из-за мышечного дискомфорта.

Сегодня 31-летний испанец прошел медобследование, по итогам которого у него выявили травму камбаловидной мышцы.

Ожидается, что Карвахаль пропустит около месяца и не сыграет с «Бетисом», «Унионом», «Вильярреалом», «Алавесом», «Мальоркой».

В лучшем случае защитник «Реала» будет готов к дерби с «Атлетико» (10 января) в Суперкубке Испании.