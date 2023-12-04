Четыре клуба РПЛ поспорят за Сутормина из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин настроен зимой сменить команду.

На 29-летнего футболиста претендуют четыре клуба РПЛ:

ЦСКА

«Динамо»

«Ростов»

«Балтика»

Сутормин мало играет в этом сезоне – 12 матчей во всех турнирах. При этом в РПЛ он провел всего 140 минут, зато сделал два ассиста.