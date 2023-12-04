Четыре клуба РПЛ поспорят за Сутормина из «Зенита»

Это будет большая ошибка. В российских игроков нужно верить и давать играть. Сутормин затух из-за недоверия штаба. По-моему, ему дали слишком мало времени, чтобы он крайне резко показал результат. Почему-то у Федотова Сутормин показывал совсем другой уровень игры. Не верю ,что он разучился играть. Если уйдет - то вероятнее всего в ЦСКА. К знакомому тренеру со знакомыми требованиями.
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин настроен зимой сменить команду.
На 29-летнего футболиста претендуют четыре клуба РПЛ:
- ЦСКА
- «Динамо»
- «Ростов»
- «Балтика»
Сутормин мало играет в этом сезоне – 12 матчей во всех турнирах. При этом в РПЛ он провел всего 140 минут, зато сделал два ассиста.
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