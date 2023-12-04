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    Четыре клуба РПЛ поспорят за Сутормина из «Зенита»

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин настроен зимой сменить команду.

    На 29-летнего футболиста претендуют четыре клуба РПЛ:

    • ЦСКА
    • «Динамо»
    • «Ростов»
    • «Балтика»

    Сутормин мало играет в этом сезоне – 12 матчей во всех турнирах. При этом в РПЛ он провел всего 140 минут, зато сделал два ассиста.

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    Источник: Sport24

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    04.12.2023 15:58
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1480

      Toomans 5 часов назад

      Это будет большая ошибка. В российских игроков нужно верить и давать играть. Сутормин затух из-за недоверия штаба. По-моему, ему дали слишком мало времени, чтобы он крайне резко показал результат. Почему-то у Федотова Сутормин показывал совсем другой уровень игры. Не верю ,что он разучился играть. Если уйдет - то вероятнее всего в ЦСКА. К знакомому тренеру со знакомыми требованиями.

      0
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      Рейтинг: +5700

      Ziklop 7 часов назад

      в ЦСКА уйдёт, если денег хорошо будут платить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +484

      Александр.Т. 8 часов назад

      Балтику скорей всего

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2396

      Айболид 9 часов назад

      -Тута дураков много, а зайцев, поди, мало…
      -А вот зайца кому, зайца?! Выбегайца!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1797

      Дубина > Айболид 9 часов назад

      Опять стаканягу принял?

      2
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      Рейтинг: +2396

      Айболид > Дубина 9 часов назад

      Ты за себя сам отвечай .

      0
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      Рейтинг: +3216

      Suvorov71 > Дубина 9 часов назад

      не он на больничном, так что все верно

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