«Спартак» может уволить Абаскаля до конца года

Футболисты выживают Абаскаля и выживут - на свою голову . Спартаку подберут такого как Черсесов , Газаев или Бердыев . Которые поставят любого игрока на свое место .
Гильермо Абаскаль может покинуть пост главного тренера «Спартака» в ближайшее время.
Совет директоров клуба в конце декабря оценит работу испанского специалиста и примет решение о том, продолжать ли с ним сотрудничество.
- «Спартак» занимает 7-е место в РПЛ.
- Абаскаль получил красную карточку в матче с «Ахматом». Его могут дисквалифицировать.