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    «Спартак» может уволить Абаскаля до конца года

    Гильермо Абаскаль может покинуть пост главного тренера «Спартака» в ближайшее время.

    Совет директоров клуба в конце декабря оценит работу испанского специалиста и примет решение о том, продолжать ли с ним сотрудничество.

    • «Спартак» занимает 7-е место в РПЛ.
    • Абаскаль получил красную карточку в матче с «Ахматом». Его могут дисквалифицировать.

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    Источник: Metaratings

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    03.12.2023 23:40
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +113

      Валя Ромашина 46 минут назад

      Футболисты выживают Абаскаля и выживут - на свою голову . Спартаку подберут такого как Черсесов , Газаев или Бердыев . Которые поставят любого игрока на свое место .

      1
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      Рейтинг: +10511

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Нет ни игры, ни желания и заметьте на выезде.
      Значит продолжается слив тренера этими никчемными игроками!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2811

      моэм 2 часа назад

      Сразу после заключения контракта Абаскаль делает все чтобы уйти С НЕУСТОЙКОЙ....в Европе за такую "работу" уже уволили бы . а тут свалить не получается....решил перейти к прилюдному рукоприкладству....если опять оставят , отметелит судью ....может тогда руководство наконец поймёт , что чувак давно НЕ ЖЕЛАЕТ оставаться в России , но желает свалить с деньгами , за которыми и приехал....и добьётся своего . как бы его не держали .

      0
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      Рейтинг: +679

      TIMOTHY 2 часа назад

      Руки прочь от испанца,)) дайте ему вывести спам на чистую воду!) Чтобы расформировали этот колхоз от которого только нытье и идёт

      0
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      Рейтинг: +1558

      PNZ1985 3 часа назад

      Есть у Абаскаля энергия и даже очень, нет опыта и фарта, Спартаку же новый тренер даст заряд на несколько туров по весне, но мастерства Аля Зенита латинос не даст естественно, это должны понимать директора, качественные леги нужны даже больше, чем новый тренер

      0
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      Рейтинг: +34710

      oyabun 3 часа назад

      Не "Может" покинуть, а Должен!

      0
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      Рейтинг: +2168

      rac531 6 часов назад


      АБАСКАЛЮ после очередного нападения следует покидать этот дикий и продажный российский футбол!
      Футбол, где господствуют нацисты и матерщинники, продающие очки и покупающие места не для нормальных людей.
      Правильно, что ДЮКОВА и его присных отвсюду выгнали с треском

      1
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      Рейтинг: +6046

      neim 8 часов назад

      Оставить, нельзя уволить ))). До 15-го места запас "по тренеровать" еще есть ))).

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      Рейтинг: +63

      2easy 8 часов назад

      Дайте ему поработать, он еще не раскрыл весь свой потенциал :))))))

      2
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      Рейтинг: +6624

      ySS 9 часов назад

      Совет директоров ДОЛЖЕН уволить тренера.

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