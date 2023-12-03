Захарян попал под обратную замену в матче с «Осасуной»

«Реал Сосьедад» в 15-м туре Примеры сыграл вничью с «Осасуной» (1:1).

Россиянин Арсен Захарян вышел на замену у басков на 16-й минуте вместо травмированного Андера Барренечеа. На 88-й минуте заменили самого россиянина.