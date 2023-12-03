Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Захарян попал под обратную замену в матче с «Осасуной»

    «Реал Сосьедад» в 15-м туре Примеры сыграл вничью с «Осасуной» (1:1).

    Россиянин Арсен Захарян вышел на замену у басков на 16-й минуте вместо травмированного Андера Барренечеа. На 88-й минуте заменили самого россиянина.

    • «Сосьедад» забил гол на 41-й минуте – в присутствии Захаряна.
    • У Арсена 13 матчей за басков – 0 результативных действий.
    • «Сосьедад» купил Захаряна в августе у «Динамо» за 13 миллионов евро.

    Новости по теме
    Реакция тренера «Сосьедада» на игру Захаряна после обратной замены 3
    Тренер «Сосьедада» дал важный совет Захаряну: «Я очень настаиваю» 10
    Тюкавин: «Захарян сказал, что меня не хватает в «Сосьедаде» 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:18
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20832

      ilichkadr 2 часа назад

      Вышел я из лесу и снова зашёл. На футбольном языке это называется "обратная замена". Почему попал это вопрос к тренеру.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5649

      Ziklop 2 часа назад

      это наверное плохая физическая форма, в первую очередь.
      привыкли в РПЛ пешком ходить!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25412

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Ерунда! Это же в самом конце матча и не за плохую игру. Провокационный заголовок.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9560

      vladik12 > DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Они в чем-то не правы со своим заголовком? Это не обратная замена, епт?

      Почему-то тех, кто играл с первых минут, не заменили, епт. А Арсена - заменили.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25412

      DOCTOR PENALTY > vladik12 3 часа назад

      За плохую игру на 88-й минуте не меняют. Слова "обратная замена" здесь чистая формальность, а у них акцент - будто под поезд попал.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9560

      vladik12 > DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      А где написано про "плохую игру"? В новости не вижу такого у них.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25412

      DOCTOR PENALTY > vladik12 2 часа назад

      Я так понимаю ты "юрист" и до конца сезона будешь оспаривать каждую букву?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9560

      vladik12 > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Просто не согласен, что Вы накинулись на них за заголовок. Который абсолютно правдив.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+