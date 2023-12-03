Захарян попал под обратную замену в матче с «Осасуной»

Вышел я из лесу и снова зашёл. На футбольном языке это называется "обратная замена". Почему попал это вопрос к тренеру.
«Реал Сосьедад» в 15-м туре Примеры сыграл вничью с «Осасуной» (1:1).
Россиянин Арсен Захарян вышел на замену у басков на 16-й минуте вместо травмированного Андера Барренечеа. На 88-й минуте заменили самого россиянина.
- «Сосьедад» забил гол на 41-й минуте – в присутствии Захаряна.
- У Арсена 13 матчей за басков – 0 результативных действий.
- «Сосьедад» купил Захаряна в августе у «Динамо» за 13 миллионов евро.