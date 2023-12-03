Бывший форвард «Краснодара» упрекнул Кордобу в неуважении

Вандерсон, экс-форвард «Краснодара», оценил дисквалификацию нападающего команды Джона Кордобы.
- Колумбийца отстранили на 4 матча – 3 реально и один условно.
- Причина наказания – показ неприличного жеста в адрес судьи (схватил себя за пах).
- Год для Кордобы закончен.
«Жест Кордобы очень нехороший. Должно быть больше уважения ко всем: к судьям, публике, детям. Я не знаю, чем было вызвано такое поведение Кордобы, но знаю, что он был дисквалифицирован. Должно быть максимальное уважение, а это не похоже на футбол», – сказал Вандерсон.
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