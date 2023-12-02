Канчельскис призвал уже сейчас вручить золотые медали «Зениту»

У бывшего игрока сборной России Андрея Канчельскиса нет сомнений, что чемпионом РПЛ вновь станет «Зенит».

«Ещe в начале сезона я говорил, что «Зенит» – чемпион, а остальные так. Можете поздравлять его уже сейчас. Даже хорошая работа на трансферном рынке зимой никого не спасeт.

Чемпионом будет «Зенит», а остальные места будут разыгрываться между «Спартаком», ЦСКА, тем же «Краснодаром» и другими. Медали приготовили? Уже можно вручить «Зениту», – сказал Канчельскис.