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    • Канчельскис призвал уже сейчас вручить золотые медали «Зениту»

    Канчельскис призвал уже сейчас вручить золотые медали «Зениту»

    У бывшего игрока сборной России Андрея Канчельскиса нет сомнений, что чемпионом РПЛ вновь станет «Зенит».

    «Ещe в начале сезона я говорил, что «Зенит» – чемпион, а остальные так. Можете поздравлять его уже сейчас. Даже хорошая работа на трансферном рынке зимой никого не спасeт.

    Чемпионом будет «Зенит», а остальные места будут разыгрываться между «Спартаком», ЦСКА, тем же «Краснодаром» и другими. Медали приготовили? Уже можно вручить «Зениту», – сказал Канчельскис.

    • «Зенит» лидирует в турнире.
    • Он выигрывал 5 последних сезонов РПЛ.
    • Завтра, 3 декабря, в 17-м туре «Зенит» сыграет на выезде с «Локомотивом».

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.12.2023 18:45
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +18212

      Garrincha58 17 часов назад

      иди в Тобол и не высовывайся от туда

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      VPERDIV SPARTAK 18 часов назад

      Везде этот недо спам суют)) Прикалываются что ли )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      Скай 18 часов назад

      Андрюха, не вальтуй, да этот драный пакет с га в ном, займёт 3-е место, в лучшем случае.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6887

      fakeid > Скай 17 часов назад

      что-то ты переоцениваешь вонючий спортаг. с 7 по 10 будет.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +15084

      playsh 19 часов назад

      Канчелло,а не купить ли тебе место на кладбище "уже сейчас"...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3259

      ScarlettOgusania > playsh 18 часов назад

      у меня нет сомнений, что Канчелло там окажется когда-нибудь, слишком много от него шума и вони болотной, как-то странно от его высеров всё время пахнет!))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3174

      Suvorov71 19 часов назад

      Ну ты поздно сказал, это было известно еще до начала...... ПРОМКВАС все скупил и медальки тоже

      1
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