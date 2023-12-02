Нагельсман проедет 800 километров на машине, чтобы попасть на жеребьевку Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман столкнулся с логистическими проблемами.
Авиарейс 36-летнего специалиста из Мюнхена в Гамбург был отменен из-за непогоды.
Чтобы попасть на жеребьевку Евро-2024, Нагельсману придется проехать 800 километров на машине.
- На Германию обрушился аномальный снегопад – из-за этого перенесли сегодняшний матч «Бавария» – «Унион».
- Германия – страна-хозяйка Евро-2024.
- Жеребьевка чемпионата Европы состоится сегодня вечером.
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