Нагельсман проедет 800 километров на машине, чтобы попасть на жеребьевку Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман столкнулся с логистическими проблемами.

Авиарейс 36-летнего специалиста из Мюнхена в Гамбург был отменен из-за непогоды.

Чтобы попасть на жеребьевку Евро-2024, Нагельсману придется проехать 800 километров на машине.