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    • В Испании сообщили, сколько «Барселона» готова заплатить за выкуп Феликса и Канселу

    В Испании сообщили, сколько «Барселона» готова заплатить за выкуп Феликса и Канселу

    «Барселона» хочет выкупить защитника Жоау Канселу и нападающего Жоау Феликса.

    В каталонском клубе считают, что нужно договориться о трансферах португальцев уже зимой, пока они не подорожали.

    «Барса» рассчитывает приобрести обоих игроков за 55 миллионов евро: 40 – за Феликса, 15 – за Канселу.

    Другого мнения придерживаются клубы-правообладатели. «Атлетико» оценивает форварда в 80 миллионов евро, «Манчестер Сити» требует за фулбека 25 миллионов.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 11:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2211

      Таврида 1 час назад

      Атлетико просто облажались с Феликсом, теперь ставят на него завышенный ценник, а он даже не лавочник, его постоянно по арендам спихивают.

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