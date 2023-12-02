В Испании сообщили, сколько «Барселона» готова заплатить за выкуп Феликса и Канселу

«Барселона» хочет выкупить защитника Жоау Канселу и нападающего Жоау Феликса.

В каталонском клубе считают, что нужно договориться о трансферах португальцев уже зимой, пока они не подорожали.

«Барса» рассчитывает приобрести обоих игроков за 55 миллионов евро: 40 – за Феликса, 15 – за Канселу.

Другого мнения придерживаются клубы-правообладатели. «Атлетико» оценивает форварда в 80 миллионов евро, «Манчестер Сити» требует за фулбека 25 миллионов.