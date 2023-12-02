Экс-владелец «Лидса» случайно уволил тренера, требуя заменить диван в офисе

Бывший владелец «Лидса» Массимо Челлино рассказал об увольнении главного тренера из-за его несовершенного английского.

«Мой английский был ужасен, особенно произношение. Когда я приехал, в кабинете стоял чертов фиолетовый диван. Я сказал: «Поменяйте чертов диван (couch), я больше не хочу его видеть. А они уволили чертова тренера (coach)!

У меня спросили: «Кто будет руководить командой?» Я ответил: «А что, у нас разве нет тренера?» Мне сказали, что я его уволил. После этого на стадион пришли две тысячи человек. Они хотели меня убить.

Пришлось прятаться на стадионе. Затем меня вывозила полиция», – вспомнил Челлино, владевший «Лидсом» с 2014 по 2017 год.