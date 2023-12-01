Тюкавин: «Захарян сказал, что меня не хватает в «Сосьедаде»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин не против уехать в Примеру вслед за Арсеном Захаряном.
«В любой топ-чемпионат хотелось бы уехать. Арсен Захарян шутил и говорил, что не хватает меня. Приятно, что мы на связи, не забываем друг друга. Переписываемся почти каждый день.
Топ-клуб? Для меня это «Динамо». А вообще, «Реал Сосьедад» – топ-клуб, раз туда Заха переехал», – сказал Тюкавин.
- «Реал Сосьедад» купил Захаряна летом у «Динамо» за 13 миллионов евро.
- Тюкавин сегодня продлил контракт с «Динамо» до 2028 года.
- В контракте есть сумма отступных для европейских клубов – 20 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»