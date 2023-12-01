Пиняев: «Локо» не играет, пока нас петух в зад не клюнет»

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Футбол Индия 17:30
Джамшедпур - Одиша
Первый Тайм Тотал Больше 1,5
Кфф 2,55
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Футболист «Локомотива» Сергей Пиняев согласен, что команда не сразу начинает играть в матчах.
«Почему так много голов в матчах «Локомотива» на последних минутах? Магия.
Есть объяснение этой магии? Мне кажется, пока нас петух в зад не клюнет, не начинаем [играть]» – сказал Пиняев на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
- «Локомотив» идет в РПЛ 8-м.
- У Пиняева в сезоне РПЛ 16 матчей, 2 гола, 3 ассиста.
- Впереди у «Локомотива» «Зенит» (3 октября).