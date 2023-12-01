Пиняев: «Локо» не играет, пока нас петух в зад не клюнет»

Футболист «Локомотива» Сергей Пиняев согласен, что команда не сразу начинает играть в матчах.

«Почему так много голов в матчах «Локомотива» на последних минутах? Магия.

Есть объяснение этой магии? Мне кажется, пока нас петух в зад не клюнет, не начинаем [играть]» – сказал Пиняев на ютуб-канале «Это футбол, брат!».