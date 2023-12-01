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    Пиняев: «Локо» не играет, пока нас петух в зад не клюнет»

    Футболист «Локомотива» Сергей Пиняев согласен, что команда не сразу начинает играть в матчах.

    «Почему так много голов в матчах «Локомотива» на последних минутах? Магия.

    Есть объяснение этой магии? Мне кажется, пока нас петух в зад не клюнет, не начинаем [играть]» – сказал Пиняев на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

    • «Локомотив» идет в РПЛ 8-м.
    • У Пиняева в сезоне РПЛ 16 матчей, 2 гола, 3 ассиста.
    • Впереди у «Локомотива» «Зенит» (3 октября).

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.12.2023 15:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      jsodndzknnf 21 час назад

      ***
      - 1 0 0 % ставки на Футбольные События

      -Информация Не Прогнозы (Источник по Матчам)

      -Связаться с нами ;

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      Рейтинг: +1500

      Номэд 22 часа назад

      С петухами вы будете как раз 3 декабря играть...

      0
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      Рейтинг: +1182

      Цугундeр 23 часа назад

      Так играет любая команда РПЛ. Особенно те , что с апломбом. (Динамо-исключение.)
      Балтика и Оренбург -исключение из всех правил уважительного отношения ко "взрослым" )

      2
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      Рейтинг: +9551

      vladik12 23 часа назад

      Петуха, походу, зовут Артем.

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