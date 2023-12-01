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    Червиченко назвал идиотизмом дисквалификацию Кордобы

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил дисквалификацию нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

    • Колумбийца отстранили на 4 матча – 3 реально и один условно.
    • Причина наказания – показ неприличного жеста в адрес судьи (схватил себя за пах).
    • Год для Кордобы закончен.

    «С одной стороны, если Александр Соболев однажды понeс такое наказание, то почему Кордоба должен меньше? Это было бы несправедливо. С другой стороны, я не понимаю, что такого дико криминального и один, и второй совершили, что должны пропустить практически десять процентов чемпионата.

    Это очередной чиновничий идиотизм нашего футбола. Те, кто принимает такие решения, у меня вопрос – у них что в головах? Хотя понятно, что ничего – пустота и вакуум», – сказал Червиченко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.12.2023 14:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +621

      Napaleon Banapart 21 час назад

      За пассаж в адрес чиновников респект...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8095

      Semenycch 21 час назад

      Что заслужил, то и получил!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6039

      neim 23 часа назад

      А что, может ему надо было премию выдать за оригинальность ?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +69367

      portero 1 декабря, 14:24

      Да претензионное право, за аналогичные действия получил дискву Соболь, почему Кордобу должны милоаать????
      Идиот он, сам понял потом и убежал, штраф команды должен быть большой.....

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