Червиченко назвал идиотизмом дисквалификацию Кордобы

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил дисквалификацию нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

Колумбийца отстранили на 4 матча – 3 реально и один условно.

Причина наказания – показ неприличного жеста в адрес судьи (схватил себя за пах).

Год для Кордобы закончен.

«С одной стороны, если Александр Соболев однажды понeс такое наказание, то почему Кордоба должен меньше? Это было бы несправедливо. С другой стороны, я не понимаю, что такого дико криминального и один, и второй совершили, что должны пропустить практически десять процентов чемпионата.

Это очередной чиновничий идиотизм нашего футбола. Те, кто принимает такие решения, у меня вопрос – у них что в головах? Хотя понятно, что ничего – пустота и вакуум», – сказал Червиченко.

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