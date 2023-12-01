Червиченко назвал идиотизмом дисквалификацию Кордобы

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил дисквалификацию нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.
- Колумбийца отстранили на 4 матча – 3 реально и один условно.
- Причина наказания – показ неприличного жеста в адрес судьи (схватил себя за пах).
- Год для Кордобы закончен.
«С одной стороны, если Александр Соболев однажды понeс такое наказание, то почему Кордоба должен меньше? Это было бы несправедливо. С другой стороны, я не понимаю, что такого дико криминального и один, и второй совершили, что должны пропустить практически десять процентов чемпионата.
Это очередной чиновничий идиотизм нашего футбола. Те, кто принимает такие решения, у меня вопрос – у них что в головах? Хотя понятно, что ничего – пустота и вакуум», – сказал Червиченко.
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Источник: «Чемпионат»