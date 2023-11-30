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    • Статистика Захаряна против «Зальцбурга»: россиянин впервые провел полный матч за «Сосьедад»

    Статистика Захаряна против «Зальцбурга»: россиянин впервые провел полный матч за «Сосьедад»

    Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян полностью отыграл матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (0:0).

    Для россиянина это первый полный матч за басков.

    • «Сосьедад» досрочно вышел в плей-офф.
    • Захарян впервые вышел в основе в ЛЧ.
    • У Арсена по-прежнему 0 результативных действий за «Реал Сосьедад» (12 матчей).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +60

      2easy 1 час назад

      Нет результативных действий? Что вы понимаете под результативными действиями, голы? Если не голы, то голевая и предголевая это не результативные действия (с его углового гол забили) игрока?! 0 результативных бред какой-то. А отборы и обострение атак, это тоже не действия на результат?

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