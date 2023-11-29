Агент Тюкавина – о форварде «Динамо»: «Не хочу, чтобы было как с Захаряном»

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов назвал страны, в которых интересуются российским футболистом.

«Приезжали из Италии. Если точнее, то скаут был из Нидерландов, но занимается он именно Италией. Люди приезжали в Москву, общались – но такие дела любят тишину. Не хочу, чтобы было как с Захаряном. То одни хотят, то другие.

А почему никуда не едет? Начинается обратная реакция. Могут подумать, что склонен к травмам или еще что-то. Предложения поступают, но мы хотим хотя бы до лета спокойно доиграть, а там посмотрим», – сказал Сафонов.