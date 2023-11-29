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    • Агент Тюкавина – о форварде «Динамо»: «Не хочу, чтобы было как с Захаряном»

    Агент Тюкавина – о форварде «Динамо»: «Не хочу, чтобы было как с Захаряном»

    Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов назвал страны, в которых интересуются российским футболистом.

    «Приезжали из Италии. Если точнее, то скаут был из Нидерландов, но занимается он именно Италией. Люди приезжали в Москву, общались – но такие дела любят тишину. Не хочу, чтобы было как с Захаряном. То одни хотят, то другие.

    А почему никуда не едет? Начинается обратная реакция. Могут подумать, что склонен к травмам или еще что-то. Предложения поступают, но мы хотим хотя бы до лета спокойно доиграть, а там посмотрим», – сказал Сафонов.

    • Тюкавин в этом сезоне провел за «Динамо» 20 матчей: 8 голов, 4 ассиста.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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