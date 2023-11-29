«Спартак» проигрывает «Оренбургу» и играет в меньшинстве после 1-го тайма

Спартака нет на поле (ноль ударов в створ за тайм), но....
1. Почему Ковалеву не дали желтую за откровенную игру рукой.
2. Красная 100%, но почему не посмотрели момент до паса, когда завалили на газон Мартинса?
А так счет по делу (даже может уже и больше должен был быть). Ждем перемен в перерыве.
Вонючки болотные радуйтесь!
В матче 1/4 финала Фонбет Кубка России «Оренбург» – «Спартак» закончился первый тайм.
Хозяева обыгрывают московскую команду со счетом 1:0. Гол с пенальти на 10-й минуте забил Николай Титков.
На 40-й минуте защитник «Спартака» Олег Рябчук получил прямую красную карточку.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Ответная игра пройдет в марте 2024 года.