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    • «Спартак» проигрывает «Оренбургу» и играет в меньшинстве после 1-го тайма

    «Спартак» проигрывает «Оренбургу» и играет в меньшинстве после 1-го тайма

    В матче 1/4 финала Фонбет Кубка России «Оренбург»«Спартак» закончился первый тайм.

    Хозяева обыгрывают московскую команду со счетом 1:0. Гол с пенальти на 10-й минуте забил Николай Титков.

    На 40-й минуте защитник «Спартака» Олег Рябчук получил прямую красную карточку.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4121

      lordmrv 1 час назад

      Спартака нет на поле (ноль ударов в створ за тайм), но....
      1. Почему Ковалеву не дали желтую за откровенную игру рукой.
      2. Красная 100%, но почему не посмотрели момент до паса, когда завалили на газон Мартинса?
      А так счет по делу (даже может уже и больше должен был быть). Ждем перемен в перерыве.
      Вонючки болотные радуйтесь!

      3
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      Рейтинг: +6841

      fakeid > lordmrv 1 час назад

      чему тут радоваться, когда ставка горит, что хряки не проиграют?) да и красная какая-то левая.

      0
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      Рейтинг: +1390

      Sky Spartak 1 час назад

      Ужасный тайм от Спартака.. но удивляют судьи в ВАРе...что там смотреть по пол часа...такое чувство, что они при этом кофе пьют и курят...

      2
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      Рейтинг: +12249

      ivany4 1 час назад

      Это не футбол Спартака.
      Главное, что бы больше 3-х не пропустили. Дома отыграются.
      Ну а удаление, на совести судейки!!! Одному Полуяктову нужно было 3 ЖК показывать в первом тайме, но свисток молчал.

      2
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      Рейтинг: +4121

      lordmrv > ivany4 1 час назад

      И бульбашу за откровенную игру рукой.

      1
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      Рейтинг: +36787

      VVM1964 > ivany4 1 час назад

      Надеюсь, что в перерыве сумеют перестроится и успокоится... но та игра, что показывают "резервист" ( впрочем, даже наоборот - НЕ ПОКАЗЫВАЮТ ), удручает до нельзя !!!((( - Бангонда, Умяров, Мартинс, Игнатов, Рябчук - это даже не ФНЛ !!! ((( А это ПОЛ КОМАНДЫ !!! Впрочем другие не то что бы хороши, но эти просто БЕЗОБРАЗНЫ !!!

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      Рейтинг: +678

      АлексМак 1 час назад

      Это прекрасно

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      Рейтинг: +5727

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Оренбург не видит соперника на поле. В первом тайме просто деклассировал хряков. Гыгыгы

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      Рейтинг: +3083

      Suvorov71 > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      гы гы гы это значит начали вводить очередной член ПАЛКОВВОДЕЦ, ну потерпи такова твоя сексуальная жизнь

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      Рейтинг: +36787

      VVM1964 1 час назад

      Это ТРЕНДЕЦ просто какой то - ПОЗОРИЩЕ!!! ТАКОГО безобразия ( а игрой это назвать нельзя ) я в этом сезоне точно еще не видел !!! ((( ... Может снегопад нужен срочно ??? !!!

      2
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      Рейтинг: +6694

      Питерский князь 1 час назад

      Вот и хорошо.

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      Рейтинг: +3083

      Suvorov71 > Питерский князь 1 час назад

      Тебе уже хорошо Княжна, что помойные отодрали и стало приятно

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