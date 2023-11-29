Сметанин сказал, чего никогда не будет у «Зенита» в отличие от «Динамо»

Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин перед матчем 1/4 финала Кубка России с «Зенитом» сравнил народную любовь к «Динамо» и «Зениту».

«У «Зенита» есть бразильцы, много денег и выигранные благодаря этому титулы. Но никогда не было и не будет такой народной любви и поддержки, как у «Динамо» в матчах против «Зенита»! – сказал Сметанин.

Первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Динамо» – «Зенит» пройдет 29 ноября и начнется в 18:15 мск.

Сметанин выступал в «Динамо» с 1992 по 1998 годы.

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