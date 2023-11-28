Объявлено наказание для болельщика, выбежавшего на поле в матче «Рубин» — «Факел»

Ново-Савиновский районный суд Казани приговорил болельщика, выбежавшего на поле в матче 16-го тура РПЛ «Рубин» – «Факел», к пяти суткам ареста.

Также ему запрещено посещать игры в течение двух лет.

После финального свистка во встрече, когда игроки уходили в подтрибунное помещение, фанат пытался догнать голкипера казанского клуба Юрия Дюпина. Подбежавшие стюарды скрутили хулигана, при этом повалили вратаря с ног.