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    • Объявлено наказание для болельщика, выбежавшего на поле в матче «Рубин» — «Факел»

    Объявлено наказание для болельщика, выбежавшего на поле в матче «Рубин» — «Факел»

    Ново-Савиновский районный суд Казани приговорил болельщика, выбежавшего на поле в матче 16-го тура РПЛ «Рубин»«Факел», к пяти суткам ареста.

    Также ему запрещено посещать игры в течение двух лет.

    После финального свистка во встрече, когда игроки уходили в подтрибунное помещение, фанат пытался догнать голкипера казанского клуба Юрия Дюпина. Подбежавшие стюарды скрутили хулигана, при этом повалили вратаря с ног.

    • Матч с «Факелом» стал последней домашней игрой «Рубина» в РПЛ в 2023 году.
    • Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу казанцев.

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    Источник: «Бизнес Online»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6283

      Дядя Серёжа 55 минут назад

      Объявлено наказание для... придурка..., выбежавшего на поле в матче «Рубин» — «Факел»

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