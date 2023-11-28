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  • Объявлено наказание для болельщика, выбежавшего на поле в матче «Рубин» — «Факел»

Объявлено наказание для болельщика, выбежавшего на поле в матче «Рубин» — «Факел»

28 ноября 2023, 09:57
5

Ново-Савиновский районный суд Казани приговорил болельщика, выбежавшего на поле в матче 16-го тура РПЛ «Рубин»«Факел», к пяти суткам ареста.

Также ему запрещено посещать игры в течение двух лет.

После финального свистка во встрече, когда игроки уходили в подтрибунное помещение, фанат пытался догнать голкипера казанского клуба Юрия Дюпина. Подбежавшие стюарды скрутили хулигана, при этом повалили вратаря с ног.

  • Матч с «Факелом» стал последней домашней игрой «Рубина» в РПЛ в 2023 году.
  • Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу казанцев.

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Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Факел Рубин Дюпин Юрий
Комментарии (5)
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Дядя Серёжа
1701155708
Объявлено наказание для... придурка..., выбежавшего на поле в матче «Рубин» — «Факел»
Ответить
SuperNils
1701161226
Красавчик. Хоть как-то разбавил нудный матч дворовых команд.
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Fialet
1701166773
А вратаря то зачем повалили?
Ответить
PHILADELPHIA 2015
1701183006
Сурово
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