Объявлено наказание для болельщика, выбежавшего на поле в матче «Рубин» — «Факел»

Ново-Савиновский районный суд Казани приговорил болельщика, выбежавшего на поле в матче 16-го тура РПЛ «Рубин» – «Факел», к пяти суткам ареста.
Также ему запрещено посещать игры в течение двух лет.
После финального свистка во встрече, когда игроки уходили в подтрибунное помещение, фанат пытался догнать голкипера казанского клуба Юрия Дюпина. Подбежавшие стюарды скрутили хулигана, при этом повалили вратаря с ног.
- Матч с «Факелом» стал последней домашней игрой «Рубина» в РПЛ в 2023 году.
- Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу казанцев.
Источник: «Бизнес Online»