Орлов назвал образцовую пару нападающих РПЛ последних лет

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что лучшей парой форвардов российского футбола последних лет были Артем Дзюба и Сердар Азмун.

«Вообще, образцовая пара нападающих в нашем футболе в последние годы – это дуэт Дзюба – Азмун. Как они дополняли друг друга!» – сказал Орлов.

Дзюба и Азмун играли вместе в «Зените» в 2019–2021 годах.

Также они выступали вместе в «Ростове» во второй половине сезона-2014/15.

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