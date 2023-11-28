Видаль раскритиковал Гарначо после его гола в стиле Руни

Бывший игрок «Баварии», «Барселоны», «Ювентуса» Артуро Видаль оценил гол нападающего «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо в ворота «Эвертона» (3:0).

«Потрясающий гол. Единственное, что я не понял: почему он празднует как Криштиану Роналду? Почему он не задает свой стиль, не делает себе имя? Хорошо, Роналду его кумир, но Гарначо должен быть собой. Он уже отличный футболист.

Если Гарначо не будет делать себе имя, он останется в тени. Отпразднуй этот великолепный гол по-другому», – сказал Видаль.

19-летний Гарначо стоит 25 миллионов евро.

В сезоне АПЛ у него 11 матчей, гол.

Гарначо – воспитанник «Атлетико».

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