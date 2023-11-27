Федотов сообщил, на сколько дисквалифицируют Кордобу: «Своим жестом Джон убил интригу в РПЛ»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов прокомментировал поведение форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

Колумбиец во время матча 16-го тура РПЛ против «Урала» (1:3) показал неприличный жест судье.

Джону показали красную карточку после финального свистка.

После этого Кордоба пытался прорваться в судейскую.

«Что касается Кордобы и его жеста, то он будет забанен минимум на четыре матча. Я одного понять не могу, для чего он это сделал? Уступили по игре, вопросов к судьям не было – просто в футбол больше играть не хочет? В итоге получит два матча сейчас и два матча весной, а это ведущий футболист команды. По сути, своим жестом Кордоба убил интригу в чемпионате», – считает Федотов.

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