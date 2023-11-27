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    • Федотов сообщил, на сколько дисквалифицируют Кордобу: «Своим жестом Джон убил интригу в РПЛ»

    Федотов сообщил, на сколько дисквалифицируют Кордобу: «Своим жестом Джон убил интригу в РПЛ»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов прокомментировал поведение форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

    • Колумбиец во время матча 16-го тура РПЛ против «Урала» (1:3) показал неприличный жест судье.
    • Джону показали красную карточку после финального свистка.
    • После этого Кордоба пытался прорваться в судейскую.

    «Что касается Кордобы и его жеста, то он будет забанен минимум на четыре матча. Я одного понять не могу, для чего он это сделал? Уступили по игре, вопросов к судьям не было – просто в футбол больше играть не хочет? В итоге получит два матча сейчас и два матча весной, а это ведущий футболист команды. По сути, своим жестом Кордоба убил интригу в чемпионате», – считает Федотов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1620

      Дубина 24 минуты назад

      газпром на сколько надо на столько и даст(( как им лучше будет! у них свои правила

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      morgan59 49 минут назад

      Синдром Ари. Получить дискву и уехать в отпуск на две недели раньше.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2185

      Таврида 54 минуты назад

      Поставить в угол на базе Краснодара, пусть до конца дисквалификации стоит и осознает всю глубину своих глубин.

      1
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