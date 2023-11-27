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  • Федотов сообщил, на сколько дисквалифицируют Кордобу: «Своим жестом Джон убил интригу в РПЛ»

Федотов сообщил, на сколько дисквалифицируют Кордобу: «Своим жестом Джон убил интригу в РПЛ»

27 ноября 2023, 20:18
8

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов прокомментировал поведение форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

  • Колумбиец во время матча 16-го тура РПЛ против «Урала» (1:3) показал неприличный жест судье.
  • Джону показали красную карточку после финального свистка.
  • После этого Кордоба пытался прорваться в судейскую.

«Что касается Кордобы и его жеста, то он будет забанен минимум на четыре матча. Я одного понять не могу, для чего он это сделал? Уступили по игре, вопросов к судьям не было – просто в футбол больше играть не хочет? В итоге получит два матча сейчас и два матча весной, а это ведущий футболист команды. По сути, своим жестом Кордоба убил интригу в чемпионате», – считает Федотов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон Федотов Игорь
Комментарии (8)
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Таврида
1701106195
Поставить в угол на базе Краснодара, пусть до конца дисквалификации стоит и осознает всю глубину своих глубин.
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morgan59
1701106443
Синдром Ари. Получить дискву и уехать в отпуск на две недели раньше.
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Дубина
1701107991
газпром на сколько надо на столько и даст(( как им лучше будет! у них свои правила
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Ziklop
1701113934
отдохнуть макак захотел вот и выдал этот номер!
Ответить
Dos_Santos
1701115933
Проще нового купить
Ответить
Андрей-Дубовцев-google
1701155649
Галицкий пусть штраф в размере месячного оклада пусть выпишет и до конца сезона в отпуск не отпустит.
Ответить
Сергей-Садковский-google
1701325909
Это южно-американские хитрости, ещё Ари этим пользовался, если хотел пораньше уехать в отпуск. Это надо жестко пресекать, невзирая на класс и статус футболиста.
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