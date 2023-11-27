Камоцци – об Абаскале в «Спартаке»: «Все зашло слишком далеко»

Экс‑советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что Гильермо Абаскаль должен остаться в клубе до конца сезона.
«Подходит ли Абаскаль «Спартаку» – покажет только время. Мое мнение не изменилось: он не тот тренер, который нужен красно-белым. Но увольнять его уже нет смысла. Все зашло слишком далеко, «Спартаку» придется как минимум закончить сезон вместе с Абаскалем», – сказал Камоцци.
- Абаскаль возглавил «Спартак» в 2022-м году.
- В этом сезоне команда занимает 4-е место в РПЛ.
Источник: Metaratings.ru