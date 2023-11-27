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    • Камоцци – об Абаскале в «Спартаке»: «Все зашло слишком далеко»

    Камоцци – об Абаскале в «Спартаке»: «Все зашло слишком далеко»

    Экс‑советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что Гильермо Абаскаль должен остаться в клубе до конца сезона.

    «Подходит ли Абаскаль «Спартаку» – покажет только время. Мое мнение не изменилось: он не тот тренер, который нужен красно-белым. Но увольнять его уже нет смысла. Все зашло слишком далеко, «Спартаку» придется как минимум закончить сезон вместе с Абаскалем», – сказал Камоцци.

    • Абаскаль возглавил «Спартак» в 2022-м году.
    • В этом сезоне команда занимает 4-е место в РПЛ.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 19:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3206

      ScarlettOgusania 48 минут назад

      слишком много чести слушать Камоцци, который футбол рассматривает не как игру, а исключительно в виде заработка, похоже, и не разбирается в нём совсем...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1716

      k611 2 часа назад

      Сейчас нет еврокубков из за санкций. В Спартаке уже поднадоела чехарда тренеров. Пусть человек работает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6619

      AtticusFinch 2 часа назад

      Этот Камоцци вообще на результаты смотрит?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +920

      lejnin > AtticusFinch 1 час назад

      Его отодвинули от трансферов, вот и гундосит, на результаты ему плевать

      1
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