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  • Камоцци – об Абаскале в «Спартаке»: «Все зашло слишком далеко»

Камоцци – об Абаскале в «Спартаке»: «Все зашло слишком далеко»

27 ноября 2023, 19:03
5

Экс‑советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что Гильермо Абаскаль должен остаться в клубе до конца сезона.

«Подходит ли Абаскаль «Спартаку» – покажет только время. Мое мнение не изменилось: он не тот тренер, который нужен красно-белым. Но увольнять его уже нет смысла. Все зашло слишком далеко, «Спартаку» придется как минимум закончить сезон вместе с Абаскалем», – сказал Камоцци.

  • Абаскаль возглавил «Спартак» в 2022-м году.
  • В этом сезоне команда занимает 4-е место в РПЛ.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (5)
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ArReal
1701101374
Этот Камоцци вообще на результаты смотрит?
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k611
1701101797
Сейчас нет еврокубков из за санкций. В Спартаке уже поднадоела чехарда тренеров. Пусть человек работает.
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ScarlettOgusania
1701106497
слишком много чести слушать Камоцци, который футбол рассматривает не как игру, а исключительно в виде заработка, похоже, и не разбирается в нём совсем...
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zigbert
1701161710
Сколько можно слушать этого бывшего советника. Хотя бы из уважения к Спартаку перестал заниматься критикой.
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