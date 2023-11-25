Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»

Испанец,вы играли как попало,вот что ты врёшь! Будь вместо Балтики клуб помастеровитей то и рекорд 7-1 от зенита побили бы проиграв
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил победу над «Балтикой» (2:0) в 16-м туре РПЛ.
«Я горжусь ребятами. То слово, которое описывает мое состояние, – гордость. В тех условиях, которые были, они показали характер и добились победы. Они показали сердце, потому что в таких матчах можно выиграть только благодаря волевым качествам, я этому очень рад.
В таких играх непросто делать замены, это требует много времени. Нужно было просто биться за победу. В целом мы контролировали игру, но было понятно, что при таких условиях могла быть любая ошибка. Наша решительность и концентрация предопределили результат матча», – сказал Абаскаль.
- У «Спартака» 2 победы подряд.
- Команда поднялась в топ-4 РПЛ.
- Впереди у москвичей кубковый матч с «Оренбургом».