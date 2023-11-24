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    Мостовой назвал лучшего форварда РПЛ

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой похвалил «Краснодар» за первый круг РПЛ.

    «В первой части сезона меня, конечно, удивил «Краснодар». Мало, кто думал, что команда завершит первый круг на лидирующей позиции. К «Зениту» мы все и так привыкли, к «Спартаку», «Локомотиву» и «Динамо» тоже.

    Конечно, еще стоит отметить игроков краснодарского клуба. Сказать, что кто-то у них выстрелил – нет. Эдуарда Сперцяна мы уже несколько лет знаем, он всегда выделялся. Про Джона Кордобу мы тоже знали. Он – сильный футболист и нападающий, он сейчас лучший форвард в чемпионате. Открытие первой половины сезона – это вся команда «Краснодара», а лучший тренер – Владимир Ивич», – сказал Мостовой.

    • У Кордобы в сезоне РПЛ 7 голов (3-е место в списке бомбардиров).
    • «Краснодар» лидирует в лиге.
    • В 16-м туре команда сыграет в гостях с «Уралом».

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    Источник: Betonmobile

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    Сегодня, 21:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25353

      DOCTOR PENALTY 50 секунд назад

      Газпром поди уже бабло приготовил. (((

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