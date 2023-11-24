Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Барриос: «Карьера в «Зените» – это большая привилегия, подаренная жизнью»

    Барриос: «Карьера в «Зените» – это большая привилегия, подаренная жизнью»

    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос заверил, что его все устраивает в клубе.

    – Три месяца назад ты продлил контракт с «Зенитом» до 2027 года. Вокруг деталей этой сделки много мифов. Можешь рассказать, как все было на самом деле? Когда клуб впервые предложил тебе продлить контракт? Как долго ты думал?

    – Это нормально, что после открытия трансферного окна возникает множество разных спекуляций и слухов. Я могу сказать, что сразу отдал все карты в руки клубу. Сказал, что в случае поступления в «Зенит» выгодного ему предложения готов рассмотреть его вместе с клубом. И в какой-то момент мне предложили продлить контракт. Никаких вопросов и проблем у меня не возникло, так что моментально принял его.

    Я не раз повторял, что прекрасно чувствую себя в «Зените», в Петербурге. Моя семья счастлива здесь, а для меня это самое главное. Важно, что клуб меня высоко ценит, а я вместе с ним достигаю каждый год серьезных целей и результатов. Я вообще воспринимаю свою карьеру в «Зените» как большую привилегию, которую подарила мне жизнь. Так что мне было очень приятно поставить подпись под новым соглашением.

    • Колумбиец в команде с 2019 года.
    • Он выиграл с ней 5 сезонов РПЛ.
    • Барриос – самый высокооплачиваемый игрок лиги.

    Новости по теме
    Барриос назвал клуб АПЛ, который хотел купить его летом 2
    Барриос ответил, сколько лет еще планирует быть в «Зените» 4
    Барриос оценил первый круг «Зенита» 3
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:35
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+