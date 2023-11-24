Барриос оценил первый круг «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос подвел итоги первого круга РПЛ для команды.

«Думаю, мы не можем быть довольны тем, как провели его, и тем, что всe ещe не находимся на первой строчке. Но команда усиленно работает на тренировках, двигается от матча к матчу, чтобы исправить это, и сейчас наша цель – до конца года попытаться вернуть себе лидерство.

В чeм причина недобора очков? Это футбол, не всегда всe идет так, как ты задумываешь. В нескольких матчах минимальные ошибки привели к неудачным результатам, и это лишний раз доказывает, что на поле необходимо сохранять максимальную концентрацию до самого финального свистка. И главное – даже после осечек сохранять в голове представление о конечной цели и уверенно идти к ней», – сказал Барриос.