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    Барриос оценил первый круг «Зенита»

    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос подвел итоги первого круга РПЛ для команды.

    «Думаю, мы не можем быть довольны тем, как провели его, и тем, что всe ещe не находимся на первой строчке. Но команда усиленно работает на тренировках, двигается от матча к матчу, чтобы исправить это, и сейчас наша цель – до конца года попытаться вернуть себе лидерство.

    В чeм причина недобора очков? Это футбол, не всегда всe идет так, как ты задумываешь. В нескольких матчах минимальные ошибки привели к неудачным результатам, и это лишний раз доказывает, что на поле необходимо сохранять максимальную концентрацию до самого финального свистка. И главное – даже после осечек сохранять в голове представление о конечной цели и уверенно идти к ней», – сказал Барриос.

    • «Зенит» отстает от 1-го места РПЛ на 2 очка.
    • Команда выиграла 5 последних сезонов РПЛ.
    • Барриос – самый высокооплачиваемый игрок лиги.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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