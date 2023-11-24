Последний травмированный игрок «Спартака» вернулся в общую группу

Защитник «Спартака» Георгий Джикия приступил к тренировкам в общей группе. Футболист не играл с 4 октября из-за перелома ребра.

Как сообщает «Матч ТВ», в «Спартаке» не осталось ни одного травмированного, в том числе и тех, кто работает по индивидуальной программе.

В текущем сезоне Джикия провел девять матчей и не отличился результативными действиями.

«Спартак» занимает шестое место в РПЛ с 24 очками после первого круга.

В ближайшем матче в 16-м туре красно-белые примут «Балтику» 25 ноября.

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