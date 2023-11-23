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    «ПСЖ» – «Монако»: прогноз на матч 13 тура Лиги 1, 24 ноября

    В пятницу, 24 ноября, «ПСЖ» на своем поле сыграет с «Монако». Игра состоится в рамках 13 тура французской Лиги 1. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.

    «ПСЖ»

    Парижане лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 27 очков. Команда в 12 матчах Лиги 1 забила восемь голов, три встречи свела к ничьей и потерпела одно поражение. «ПСЖ» забил 29 голов и пропустил девять мячей.

    «Монако»

    Команда идет на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка. Монегаски выиграли семь матчей, трижды сыграли вничью и потерпели два поражения. «Монако» имеет в своем активе 25 забитых голов. Отметим, команда забила 14 мячей.

    Факты о личных встречах

    Обе команды играли друг с другом 110 раз, в которых «ПСЖ» выиграл 33 матча, «Монако» записало в свой актив 48 побед. Парижане забили 126 голов, а монегаски ответили 142 мячами.

    Прогноз на матч «ПСЖ» – «Монако»

    Парижане в этой встрече выглядят фаворитом матча. Наверняка подопечные Луиса Энрике выиграют этот матч. Предположим, что команда победит в игре с комфортным для себя счетом (вариант ставки: ТБ 2.5 – 2.95), «Монако» ответит забитым голом (вариант ставки: «обе забьют» – 1.56) Наш прогноз – победа «ПСЖ» (1.41).

    Источник: Бомбардир

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