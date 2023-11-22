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    Реакция Ещенко на троллинг Дзагоева в адрес «Спартака»

    Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил слова Алана Дзагоева про клуб.

    • Дзагоев, комментируя последнее чемпионство «Спартака», сказал: «Раз в год и палка стреляет».

    «Дзагоев сказал по факту. Сколько ждали чемпионства? 16 лет! Мы выиграли заслуженно. Но сейчас, например, снова не можем конкурировать. Что может задевать, если мы не выигрываем, хотя все предпосылки есть. Надеюсь в дальнейшем это изменится», – сказал Ещенко.

    • У «Спартака» за последний 21 год одно чемпионство.
    • Сейчас команда идет в РПЛ 6-й.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5454

      ПалкоВводецъ (returned) 39 минут назад

      Короткий анекдот: Спартак выиграл чемпионат честно!!!!
      Хряки скажите спасибо Симоняну. Это на его юбилей правительство и Сам отдали приказ сделать сви ней чемпионами. Судьи тогда по беспределу вытащили их на золото. Гыгыгы

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