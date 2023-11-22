Реакция Ещенко на троллинг Дзагоева в адрес «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил слова Алана Дзагоева про клуб.

Дзагоев, комментируя последнее чемпионство «Спартака», сказал: «Раз в год и палка стреляет».

«Дзагоев сказал по факту. Сколько ждали чемпионства? 16 лет! Мы выиграли заслуженно. Но сейчас, например, снова не можем конкурировать. Что может задевать, если мы не выигрываем, хотя все предпосылки есть. Надеюсь в дальнейшем это изменится», – сказал Ещенко.

У «Спартака» за последний 21 год одно чемпионство.

Сейчас команда идет в РПЛ 6-й.

Географический тест: назовете город, в котором проходит дерби, по фото?