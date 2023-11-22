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    • «Раз в год и палка стреляет»: Дзагоев – о чемпионстве «Спартака» в 2017 году

    «Раз в год и палка стреляет»: Дзагоев – о чемпионстве «Спартака» в 2017 году

    Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев охарактеризовал чемпионство «Спартака» в 2017 году.

    «Спартак» в сезоне-2016/17 стал чемпионом? Раз в год и палка стреляет.

    Мне нравится, что при любом тренере «Спартака» каждый раз судья виноват», – сказал Дзагоев.

    • У «Спартака» за последний 21 год одно чемпионство.
    • Сейчас команда идет в РПЛ 6-й.
    • Дзагоев накануне завершил карьеру.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 13:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +20683

      NewLife 13 секунд назад

      Статистика побед в личных встречах 43% на 37 % в пользу Спартака. Так что не бей копытом, лучше дай Арустамяну под конским хвостом понюхать.

      0
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      Рейтинг: +6444

      Эном айс 6 минут назад

      Уже?) Ещё и не долетел даже.
      Быстро. Но для МатчТВ ещё сыровато. Пять - семь прилагательных и глагол ,жгущий чего-нибудь у людей.. , желательно больше , чем задницу.
      Но, в принципе ,не хуже, чем у Володьки.)

      0
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      Рейтинг: +89

      bashnat013 12 минут назад

      Про какие-то чемпионства тут Спартака говорят его в 90-е делали чемпионом ,но он им не становился

      0
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      Рейтинг: +4823

      шахта Заполярная 23 минуты назад

      А когда конская стрелялка, стреляла последний раз. И не кобылам мериться чемпионствами со Спартаком. Спартаку вообще равных нет по чемпионству.
      Тут с палкой в опе я согласен, дзага недалек умом, иначе помолчал бы, не так видно бы было

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      Рейтинг: +5451

      ПалкоВводецъ (returned) 41 минуту назад

      Хоть Дзага и недалёк умом, но этот его перл мне понравился. Гыгыгы

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      Рейтинг: +8936

      nik55 55 минут назад

      чучело-----иди в стойло

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      Рейтинг: +2645

      Красногвардейчик 1 час назад

      Это точно))) тут Алан в точку)) но последнее время, вошло в моду на поле сваливать))

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