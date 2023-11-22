«Раз в год и палка стреляет»: Дзагоев – о чемпионстве «Спартака» в 2017 году

Статистика побед в личных встречах 43% на 37 % в пользу Спартака. Так что не бей копытом, лучше дай Арустамяну под конским хвостом понюхать.
Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев охарактеризовал чемпионство «Спартака» в 2017 году.
«Спартак» в сезоне-2016/17 стал чемпионом? Раз в год и палка стреляет.
Мне нравится, что при любом тренере «Спартака» каждый раз судья виноват», – сказал Дзагоев.
- У «Спартака» за последний 21 год одно чемпионство.
- Сейчас команда идет в РПЛ 6-й.
- Дзагоев накануне завершил карьеру.