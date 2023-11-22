«Раз в год и палка стреляет»: Дзагоев – о чемпионстве «Спартака» в 2017 году

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев охарактеризовал чемпионство «Спартака» в 2017 году.

«Спартак» в сезоне-2016/17 стал чемпионом? Раз в год и палка стреляет.

Мне нравится, что при любом тренере «Спартака» каждый раз судья виноват», – сказал Дзагоев.