Стал известен точный диагноз Гави

«Барселона» раскрыла подробности травмы полузащитника Гави.

У него диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки правого колена и связанное с этим повреждение бокового мениска.

В ближайшее время испанец перенесет операцию. Фабрицио Романо пишет, что игрок пропустит от 7 до 9 месяцев.