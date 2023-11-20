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    Стал известен точный диагноз Гави

    «Барселона» раскрыла подробности травмы полузащитника Гави.

    У него диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки правого колена и связанное с этим повреждение бокового мениска.

    В ближайшее время испанец перенесет операцию. Фабрицио Романо пишет, что игрок пропустит от 7 до 9 месяцев.

    • Гави травмировался в матче сборных Испании и Грузии (3:1).
    • Вероятно, хавбек не сможет сыграть ни на Евро-2024, ни на Олимпиаде.

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    Источник: сайт «Барселоны»

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    20.11.2023 14:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +163

      Glebson 14 часов назад

      Самое грустное, что вряд ли потом вернется на былую форму, как и многие, кто по молодости получил такие травмы. У Реала это были Асенсио и Хесе.

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      Рейтинг: +4797

      Snek 14 часов назад

      Примерно половина игроков заканчивают карьеру после такого диагноза.

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      Рейтинг: +10469

      САДЫЧОК 15 часов назад

      Это серьезно.

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