Стал известен точный диагноз Гави

Самое грустное, что вряд ли потом вернется на былую форму, как и многие, кто по молодости получил такие травмы. У Реала это были Асенсио и Хесе.
«Барселона» раскрыла подробности травмы полузащитника Гави.
У него диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки правого колена и связанное с этим повреждение бокового мениска.
В ближайшее время испанец перенесет операцию. Фабрицио Романо пишет, что игрок пропустит от 7 до 9 месяцев.
- Гави травмировался в матче сборных Испании и Грузии (3:1).
- Вероятно, хавбек не сможет сыграть ни на Евро-2024, ни на Олимпиаде.