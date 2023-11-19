Карпин отреагировал на слова Калешина о развале российского футбола

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова Евгения Калешина. Главный тренер «Акрона» заявил, что футбол в России разваливают, как и весь спорт.

«Я не могу разделять его точку зрения о деградации российского футбола. Мне она непонятна.

В чем она проявляется? В детско-юношеском футболе? Или в чем?» – сказал Карпин.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?