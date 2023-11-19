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    • Карпин отреагировал на слова Калешина о развале российского футбола

    Карпин отреагировал на слова Калешина о развале российского футбола

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова Евгения Калешина. Главный тренер «Акрона» заявил, что футбол в России разваливают, как и весь спорт.

    «Я не могу разделять его точку зрения о деградации российского футбола. Мне она непонятна.

    В чем она проявляется? В детско-юношеском футболе? Или в чем?» – сказал Карпин.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.11.2023 19:57
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +893

      eugen-han 5 часов назад

      Эта пауза сделает нас сильнее. Что касается детско-юношеского футбола, то наши дети и юноши сильнее своих сверстников, включая бразильян уже сейчас.

      0
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      Рейтинг: +7197

      Давид59 15 часов назад

      Трудно говорить о деградации, не участвуя в официальных матчах. Вот когда вернёмся, тогда и узнаем.

      1
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      Рейтинг: +17531

      Алексей З 16 часов назад

      Ну на самом деле , Калешин ничем не аргументировал своё заявление.
      После поражения своей команды "ляпнул" и думайте ,что хотите.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12663

      BRO_football 17 часов назад

      Деградация проявляется в том, что ты, Валера, советуешь российским футболистам сваливать играть заграницу.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +10465

      САДЫЧОК > BRO_football 16 часов назад

      Хорошим футболистам конечно нужно стремиться в евроклубы!Что не так?Там совершенствоваться!

      1
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      Рейтинг: +20687

      ilichkadr 17 часов назад

      Валера в очередной раз включает дурака. Делать хорошую мину при плохой игре это в стиле Карпина.

      4
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      Рейтинг: +20681

      NewLife 18 часов назад

      "В чем она проявляется? "
      В том, что мы с Кубой играем)))

      5
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      Рейтинг: +27

      Исмо > NewLife 2 часа назад

      Мало того что, второсортными командами играем, ещё и просто контрольные....

      1
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