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    Президент 2DROTS – о матче со «Спартаком»: «Это неизбежно»

    Президент 2DROTS Никита Панасюк уверен, что его команда сыграет в ближайшее время со «Спартаком».

    Вчера медийный клуб провел товарищеский матч с «Динамо», в котором проиграл со счетом 1:2.

    – Какие у вас отношения со «Спартаком»? Кажется, что Абаскаль не очень любит медиафутбол.

    – Да-да, есть такое. Мы не связывались со «Спартаком». Думаю, что в любом случае это неизбежно. Может быть, в следующем году, через 2-3, но рано или поздно почти всеми топовыми командами РПЛ мы сыграем. Естественно, руководители других команд видят: «20 тысяч! На наши матчи столько не ходит, а тут любители играют». Конечно, для всех интересно. Из 20 тысяч, может быть, тысяча придет домой и подумает: «Блин, «Динамо» прикольная команда». Поэтому учитесь маркетингу, ребятки.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.11.2023 11:50
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Цугундeр
    1700387736
    ))) В шортах у тебя маркетинг , и ребятки (двое ) снизу болтаются. Панасюк. ) Наимел же себе погоняло.. Ну, хоть не Тарас. Так бы вообще на рифму пол бомбы пальцы стёрло о клаву.
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    ScarlettOgusania
    1700388671
    уважающие себя футболисты никогда с задротами играть не будут!)
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    шахта Заполярная
    1700393627
    Уважающий себя клуб хоть дворовый, хоть медийный, любой, погоняло "задрот" это пипец. Да еще этим гордится.
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