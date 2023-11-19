Президент 2DROTS – о матче со «Спартаком»: «Это неизбежно»

Президент 2DROTS Никита Панасюк уверен, что его команда сыграет в ближайшее время со «Спартаком».

Вчера медийный клуб провел товарищеский матч с «Динамо», в котором проиграл со счетом 1:2.

– Какие у вас отношения со «Спартаком»? Кажется, что Абаскаль не очень любит медиафутбол.

– Да-да, есть такое. Мы не связывались со «Спартаком». Думаю, что в любом случае это неизбежно. Может быть, в следующем году, через 2-3, но рано или поздно почти всеми топовыми командами РПЛ мы сыграем. Естественно, руководители других команд видят: «20 тысяч! На наши матчи столько не ходит, а тут любители играют». Конечно, для всех интересно. Из 20 тысяч, может быть, тысяча придет домой и подумает: «Блин, «Динамо» прикольная команда». Поэтому учитесь маркетингу, ребятки.