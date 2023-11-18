Мостовой ответил, входит ли Абаскаль в топ-10 лучших тренеров РПЛ

Экс-спартаковец Александр Мостовой оценил уровень Гильермо Абаскаля на фоне других тренеров РПЛ.

«Абаскаль не входит даже в десятку лучших тренеров РПЛ в этом сезоне, вы что. С такими деньгами и таким составом – даже не близко к лучшим, да вы чего.

Семака тоже не выделял бы. Все и так знают, что «Зенит» первым будет или вторым», – сказал Мостовой.