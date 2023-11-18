Мостовой ответил, входит ли Абаскаль в топ-10 лучших тренеров РПЛ

Лучшие тренеры РПЛ:
1 - Мостовой (в своих снах)
2- Карпин (ведь его сборная скоро победит Кубу, а Ростов догонит Краснодар, так как бежать не далеко, эти города в одном регионе)
3 - Аршавин ( по балабольству на срач тв)
4 - Федотов (умеет пользоваться ручкой и блокнотом и посылать игроков соперника матом)
5 - Юран (красиво ноет после каждого проигрыша)
6 - Семак (настоящий патриот, но вынужден под влиянием старших товарищей проявлять интернационализм и содержать на деньги пенсионеров бедных ребят из латинской Америки)
7 - Галактионов (не побоялся приютить Рукаку без наручников)
8 - Ромащенко (говорят, что если покинет зону вылета, получит десятка два медалей от местного вундеркинда)
9 - Рахимов (лучшая акробатика у кромки поля)
Экс-спартаковец Александр Мостовой оценил уровень Гильермо Абаскаля на фоне других тренеров РПЛ.
«Абаскаль не входит даже в десятку лучших тренеров РПЛ в этом сезоне, вы что. С такими деньгами и таким составом – даже не близко к лучшим, да вы чего.
Семака тоже не выделял бы. Все и так знают, что «Зенит» первым будет или вторым», – сказал Мостовой.
- «Спартак» набрал 24 очка в 15 турах РПЛ.
- Команда занимает 6-е место в таблице лиги. Отставание от лидера – 8 баллов.
- В Фонбет Кубке России спартаковцы вышли в 1/4 финала Пути РПЛ, где встретятся с «Оренбургом».