Мостовой ответил, входит ли Абаскаль в топ-10 лучших тренеров РПЛ

Экс-спартаковец Александр Мостовой оценил уровень Гильермо Абаскаля на фоне других тренеров РПЛ.
«Абаскаль не входит даже в десятку лучших тренеров РПЛ в этом сезоне, вы что. С такими деньгами и таким составом – даже не близко к лучшим, да вы чего.
Семака тоже не выделял бы. Все и так знают, что «Зенит» первым будет или вторым», – сказал Мостовой.
- «Спартак» набрал 24 очка в 15 турах РПЛ.
- Команда занимает 6-е место в таблице лиги. Отставание от лидера – 8 баллов.
- В Фонбет Кубке России спартаковцы вышли в 1/4 финала Пути РПЛ, где встретятся с «Оренбургом».
Источник: «РБ Спорт»