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    • Мостовой ответил, входит ли Абаскаль в топ-10 лучших тренеров РПЛ

    Мостовой ответил, входит ли Абаскаль в топ-10 лучших тренеров РПЛ

    Экс-спартаковец Александр Мостовой оценил уровень Гильермо Абаскаля на фоне других тренеров РПЛ.

    «Абаскаль не входит даже в десятку лучших тренеров РПЛ в этом сезоне, вы что. С такими деньгами и таким составом – даже не близко к лучшим, да вы чего.

    Семака тоже не выделял бы. Все и так знают, что «Зенит» первым будет или вторым», – сказал Мостовой.

    • «Спартак» набрал 24 очка в 15 турах РПЛ.
    • Команда занимает 6-е место в таблице лиги. Отставание от лидера – 8 баллов.
    • В Фонбет Кубке России спартаковцы вышли в 1/4 финала Пути РПЛ, где встретятся с «Оренбургом».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +20645

      NewLife 1 час назад

      Лучшие тренеры РПЛ:
      1 - Мостовой (в своих снах)
      2- Карпин (ведь его сборная скоро победит Кубу, а Ростов догонит Краснодар, так как бежать не далеко, эти города в одном регионе)
      3 - Аршавин ( по балабольству на срач тв)
      4 - Федотов (умеет пользоваться ручкой и блокнотом и посылать игроков соперника матом)
      5 - Юран (красиво ноет после каждого проигрыша)
      6 - Семак (настоящий патриот, но вынужден под влиянием старших товарищей проявлять интернационализм и содержать на деньги пенсионеров бедных ребят из латинской Америки)
      7 - Галактионов (не побоялся приютить Рукаку без наручников)
      8 - Ромащенко (говорят, что если покинет зону вылета, получит десятка два медалей от местного вундеркинда)
      9 - Рахимов (лучшая акробатика у кромки поля)

      0
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      Рейтинг: +20645

      NewLife > NewLife 59 минут назад

      10 - Абаскаль (умеет гипнотизировать и околдовывать руководство клуба и скоро научится гипнотизировать Соболя)

      0
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      Рейтинг: +20645

      NewLife > NewLife 48 минут назад

      11 - Гончаренко ( номер один у Заремы - это не хухры-мухры)

      0
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      Рейтинг: +2912

      Suvorov71 1 час назад

      Сашко что то опять напутал, рыжий пока в лидирующей гонке, так что скоро подвинет и Сегожу и т.д. Спартак будет в призах а вот первый или второй весной увидим

      0
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      Рейтинг: +2089

      Таврида 2 часа назад

      Вопрос поставлен неверно. Надо было спросить:
      - Входит ли Мостовой в топ-3 лучших тренеров мира?)

      1
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      Рейтинг: +5433

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Физрук из свинарни по рейтингу 36. Где-то внизу Пердива. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +2912

      Suvorov71 > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Палка в жопе все хорошо? Вставили, ну и отдыхай, вечерком ну на ночь еще палку вставят

      1
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      Рейтинг: +5364

      Бомбардиръ 2 часа назад

      Конечно. И под любым руководством газпромовский Зенит всё равно стал бы чемпионом)

      2
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      Рейтинг: +771

      Азбука > Бомбардиръ 2 часа назад

      Кроме таких зашкварных, как Луческу и Манчини))

      0
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      Рейтинг: +2068

      Айболид > Бомбардиръ 1 час назад

      Да вот не под любым какбэ . Ну если "сектанта" врубить - то конечно под любым и гаспромфсёкупил .

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