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    Будущий форвард «Реала» Эндрик назвал своего кумира

    Нападающий «Палмейраса» Эндрик, права на которого выкупил «Реал», рассказал, чья игра его вдохновляет.

    «Я с детства мечтал оказаться в «Реале». Криштиану Роналду – один из главных моих кумиров. Большая гордость – знать, что я буду носить ту же форму, что и он», – заявил 17-летний бразилец.

    • Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год и стал лучшим бомбардиром в истории клуба (450 голов).
    • Эндрик накануне впервые сыграл за сборную Бразилии в 17 лет и 118 дней. Только трое, включая Пеле, дебютировали в более юном возрасте, чем он.

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    Источник: Daily Mail

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