Будущий форвард «Реала» Эндрик назвал своего кумира

Нападающий «Палмейраса» Эндрик, права на которого выкупил «Реал», рассказал, чья игра его вдохновляет.

«Я с детства мечтал оказаться в «Реале». Криштиану Роналду – один из главных моих кумиров. Большая гордость – знать, что я буду носить ту же форму, что и он», – заявил 17-летний бразилец.