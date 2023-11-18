Будущий форвард «Реала» Эндрик назвал своего кумира

Нападающий «Палмейраса» Эндрик, права на которого выкупил «Реал», рассказал, чья игра его вдохновляет.

«Я с детства мечтал оказаться в «Реале». Криштиану Роналду – один из главных моих кумиров. Большая гордость – знать, что я буду носить ту же форму, что и он», – заявил 17-летний бразилец.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год и стал лучшим бомбардиром в истории клуба (450 голов).

Эндрик накануне впервые сыграл за сборную Бразилии в 17 лет и 118 дней. Только трое, включая Пеле, дебютировали в более юном возрасте, чем он.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?