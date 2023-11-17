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    • Президент «Урала» стал почетным гражданином Екатеринбурга

    Президент «Урала» стал почетным гражданином Екатеринбурга

    Григорий Иванов, президент «Урала», удостоен престижной награды. Он стал почетным гражданином Екатеринбурга.

    «В ответном слове Григорий Иванов выразил благодарность за высокую оценку своей работы и поделился мечтой: чтобы на «Екатеринбург Арене» прозвучал гимн Лиги чемпионов», – написал «Урал».

    • 62-летний Иванов возглавляет «Урал» 20 лет.
    • При нем клуб вернулся в РПЛ.
    • 27 лет функционер возглавляет мини-футбольную «Синару».

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.11.2023 17:48
    Комментарии4
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      Рейтинг: +916

      Цугундeр 22 часа назад

      Попёрло Грине. Счастливый. Сел на трамвай на кольце и катайся целый день .
      Кому-то всё..(

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2912

      Suvorov71 22 часа назад

      Ну вот и заслужил, это хорошо, вот бы еще команду поднять, тогда можно стать почетным Уральского края

      0
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      Рейтинг: +92

      VPERDIV SPARTAK 23 часа назад

      Его то за шо ?)) двадцать лет несменяемый обнуленный....неправильно

      1
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      Рейтинг: +17524

      Алексей З 23 часа назад

      А стадион в Екатеринбурге в нормальное состояние не приведут, так и будет с "ушами" ?

      1
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