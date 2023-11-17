Президент «Урала» стал почетным гражданином Екатеринбурга

Попёрло Грине. Счастливый. Сел на трамвай на кольце и катайся целый день .
Кому-то всё..(
Григорий Иванов, президент «Урала», удостоен престижной награды. Он стал почетным гражданином Екатеринбурга.
«В ответном слове Григорий Иванов выразил благодарность за высокую оценку своей работы и поделился мечтой: чтобы на «Екатеринбург Арене» прозвучал гимн Лиги чемпионов», – написал «Урал».
- 62-летний Иванов возглавляет «Урал» 20 лет.
- При нем клуб вернулся в РПЛ.
- 27 лет функционер возглавляет мини-футбольную «Синару».
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