Президент «Урала» стал почетным гражданином Екатеринбурга

Григорий Иванов, президент «Урала», удостоен престижной награды. Он стал почетным гражданином Екатеринбурга.

«В ответном слове Григорий Иванов выразил благодарность за высокую оценку своей работы и поделился мечтой: чтобы на «Екатеринбург Арене» прозвучал гимн Лиги чемпионов», – написал «Урал».